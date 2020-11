Warszawa. Pozostaw ciepłe ubrania na wieszaku. Białołęka włącza się w akcję

- Idea jest tak prosta, że prościej się nie da! Ustawić wieszak, powiesić ciepłe ubranie na początek, pozwolić, by ubrań przybywało, a potrzebujący bez skrępowania brali czego Im trzeba… - piszą organizatorzy na profilu akcji na Facebooku.

Do akcji może się włączyć każdy. Jak rekomendują pomysłodawcy, najpierw trzeba znaleźć legalne miejsce dla wieszaka. Może być to miejsce należące do miasta lub prywatny kawałek chodnika. Następnie należy postawić wieszak i zapełnić ciepłymi ubraniami.