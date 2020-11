Warszawa. Praga-Północ ma nowy zabytek. To historyczna fabryka [ZDJĘCIA]

Do rejestru stołecznych zabytków trafił budynek zlokalizowany na Pradze. To kolejna dawna, warszawska fabryka. Prezentujemy, jak wygląda to wyjątkowe miejsce.

Warszawa zyskała nowy zabytek, fot. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków