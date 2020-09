Warszawa. Prezydent Andrzej Duda na Marszu dla Życia i Rodziny

Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 12:00 na Placu Zamkowym. Następnie, po przemówieniach, prorodzinna manifestacja wyruszyła w kierunku kościoła pw. Świętego Krzyża. Do marszu dołączył prezydent Andrzej Duda.

- Każdego roku Marsz dla Życia i Rodziny jest okazją do manifestacji prorodzinnych postaw, a także naszego przywiązania do wartości pro life. Ze względu na ostatnie incydenty i ataki na chrześcijańskie wartości, których dopuścili się lewicowi aktywiści, manifestacja ma w tym roku także formę apelu do władz o nowelizację przepisów prawnych i zapobieganie profanacjom i znieważeniom symboli religijnych i narodowych - powiedział prezes Centrum Życia i Rodziny Paweł Ozdoba.