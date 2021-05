Warszawa. Protest dziennikarzy przed ambasadą Białorusi. "Idziemy po Was"

Ocenił też, że "to co oni robią, to jest czystej krwi gangsterstwo, bandytyzm. To nie jest polityka, to jest draństwo". - My w Polsce wiemy dobrze, co to jest draństwo. Wiemy dobrze, co to jest być dziennikarzem represjonowanym i wiemy dobrze, że to co robi Łukaszenka to może być wzór dla innych kandydatów na dyktatorów w naszym kraju. Dlatego bronimy wolności dla dziennikarzy i obywateli Białorusi, bo bronimy tych prawd dla wszystkich obywateli naszego kontynentu. Dlatego my w Polsce nigdy nie odpuścimy, nie pogodzimy się w milczeniu z tym, że obok nas, na naszej granicy funkcjonuje bandycki reżim, którego zawsze będzie się wstydzić Europa, za który zapłaci rachunek i ten reżim i jego sponsorzy, protektorzy – dodał redaktor naczelny "Gazety Wyborczej".