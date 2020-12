Warszawa. Protest przeciwko likwidacji poradni immunologicznej w Instytucie Matki i Dziecka

- Likwidacja poradni immunologicznej w IMiD to krok związany z obraną strategią rozwoju Instytutu. Zakłada ona, że poradnie prowadzone w ramach ambulatorium będą ściśle współpracowały z Klinikami Instytutu, poradnie będą uzupełniały i kontynuowały leczenie pacjentów szpitalnych. W związku z tym, że w IMiD nie ma oddziału immunologii przekazujemy pacjentów poradni immunologicznej do ośrodków, które specjalizują się w tej dyscyplinie. Lista pacjentów poradni zostanie przekazana do NFZ – informuje odpowiedź.