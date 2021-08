Warszawa. Przebudują plac zabaw w Parku im. Stefana Żeromskiego. Cztery strefy

Warszawa. Cztery strefy zabaw

Głównym założeniem projektu było wydzielenie kameralnych stref do zabawy i odpoczynku. Teren podzielono na cztery place zabaw dla różnych grup wiekowych: 0-3 lat, 3-6 lat, 6-12 lat i powyżej 12. Wszystkie cztery strefy połączy drewniany podest wyniesiony ok. 15 cm ponad poziom pozostałych nawierzchni: piaskowej i żwirowej. Pojawią się też dwie strefy wypoczynkowe z siedziskami i zadaszeniem w postaci drewniano-stalowych pergoli oraz teren do swobodnych zabaw na trawie.