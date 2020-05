Warszawa. Przedsiębiorcy otrzymali od miasta już 38 mln złotych

Warszawa a inne miasta

Stołeczny Urząd Miasta poinformował w poniedziałek, że w Warszawie jest ponad 460 tys. firm uprawnionych do uzyskania wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej.

- To ponad dwu- i trzykrotnie więcej niż w pozostałych metropoliach. W Krakowie takich firm są 142 tys., we Wrocławiu – blisko 120 tys., w Poznaniu – 111 tys., w Łodzi – 90 tys., a w Gdańsku – 77,5 tys. - przelicza ratusz.

Poza firmami, które są zarejestrowane w stolicy w rejestrze regon, wnioski składają również firmy, które prowadzą tu swoją działalność oraz te, które prowadzą działalność w całym kraju. Do tej pory w Warszawie przedsiębiorcy złożyli ok. 110 tys. wniosków. Rozpatrzono 10 tys. z nich. W związku, z czym współczynnik rozpatrzonych wniosków plasuje się na poziomie 9,1 proc.

– W ciągu miesiąca spłynęło do nas cztery razy więcej wniosków o wsparcie z Funduszu Pracy, niż zwykle rozpatrujemy rocznie, a Ministerstwo nie udzieliło nam żadnego wsparcia – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Wobec braku pomocy informatycznej, Warszawa inwestuje w zakup komputerów. Jest to niemal 500 tys. zł. Delegujemy też do urzędu pracy 150 pracowników urzędu miasta - dodaje.