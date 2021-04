Warszawa. "Przekaż Wiosnę". Nowe przygody starych butów po metamorfozie

WoshWosh to niezwykła firma, założona przez warszawiankę, która odnalazła swoje powołanie w niszowej branży usługowej. Założyła własny koncept, polegający na świadczeniu usług renowacji, czyszczenia, naprawy i indywidualizowania obuwia.

Buty po przejściach mogą w ten sposób wejść na nową drogę życia - odzyskują nie tylko młodość, ale również otrzymują coś, co czyni je zupełnie niepowtarzalnymi i niezwykłymi. To może być wybrany przez właściciela dodatek, rysunek, zdobienie.

WoshWosh zachęca do dawania drugiego życia starym butom. To sprawia bowiem, że rezygnuje się z kupowania nowych, co zawsze będzie dobrym wkładem w działania korzystne dla środowiska.