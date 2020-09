Warszawa przekazuje 2 mln złotych dla Podkarpacia. Rafał Trzaskowski podpisał porozumienie

"My, samorządowcy, musimy być solidarni. Musimy się wspierać i w sytuacjach długofalowych zagrożeń, jak pandemia koronawirusa, i nagłych katastrof, jak powodzie, które nawiedziły Podkarpacie. To właśnie samorządy najbardziej wtedy cierpią, a przez to tracą mieszkańcy" – tłumaczył Rafał Trzaskowski.