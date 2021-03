Warszawa. Przestają kursować autobusy linii szkolnych

Jak poinformował stołeczny ratusz w komunikacie, autobusy linii szkolnych 304, 320, 323, 332 i 379 nie będą kursowały od 22 marca do odwołania. Jednocześnie zmienią się rozkłady jazdy autobusów linii 153, 154, 163, 164 i 201.

Do odwołania wstrzymane zostanie kursowanie autobusów linii szkolnych 304, 320, 323, 332 i 379. Od poniedziałku, 22 marca – zgodnie z decyzją rządu – uczniowie szkół podstawowych klas I-III mają pozostać w domach , a szkoły prowadzić naukę tylko zdalnie.

Do szkół przestaną podjeżdżać także autobusy linii 153 (do przystanku Czerwonych Beretów), a linii 163 i 164 do pętli Powsinek.