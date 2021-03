Warszawa. Przewietrz szafę dla psiaków z Palucha. Ubrania uczynią coś dobrego

Takie pomaganie jest proste - wystarczy przejrzeć swoje zasoby odzieżowe, przyjrzeć się wielu zeszłosezonowym kreacjom, zdecydować, czego już nie założymy ani tej wiosny, ani następnej. I wezwać kuriera. Dalej sprawy potoczą się już bez naszego udziału, a pieniądze trafią do czworonogów i zostaną dobrze wydane.

- Na wiosnę porządkujemy w szafach, dlatego ruszyliśmy ze zbiórką odzieży, by zachęcić mieszkańców do ograniczenia powstawania odpadów. W pierwszej odsłonie akcji postanowiliśmy wesprzeć fundację, która działa przy Schronisku Na Paluchu - zachęca wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. - Zaczęliśmy od siebie.

I faktycznie: urzędnicy zaczęli od swoich szaf. Przekażą swoje ubrania inicjatywie Ubrania do oddania, która zajmie się całą resztą i przekaże pieniądze do schroniska.

Rzeczy powinny być takie, jakie podarowalibyśmy bez chwili wahania komuś z rodziny lub przyjaciół. Można oddać też paski, torebki, buty, warto jednak pamiętać, by powiązać pary sznurówkami lub spiąć je w jakiś sposób, by się nie zdekompletowały.

Akcja trwa od 29 marca do 30 sierpnia za pośrednictwem platformy Ubrania do oddania. Darowizny pozwolą na zakup inkubatora dla zwierząt do szpitala w Schronisku Na Paluchu.