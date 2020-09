Warszawa. Przez stolicę przejadą zabytkowe tramwaje

W niedzielę 20 września o godzinie 12.00 na trasę: pl. Narutowicza – pl. Bankowy – gen. Andersa – most Gdański – Jagiellońska – most Śląsko-Dąbrowski – pl. Bankowy – pl. Narutowicza wyruszą m.in. wagony: K #445 (tzw. „berlinka”), Lw #541 (wyprodukowany w 1925 roku), N #607 (jeden z pierwszych wyprodukowanych w 1949 r. dla Warszawy), 13N #503 (z 1959 r.) – zapowiada ratusz w komunikacie.

Warszawa. Można wejść do tramwaju

Warszawa. Każdy wagon ma inną historię

Wagony typu N to już czasy powojenne. Pierwsze egzemplarze trafiły do stolicy w lipcu 1949 roku, a mieszkańcy mogli je zobaczyć 22 lipca – równocześnie z oddaniem do użytku Trasy W-Z. Obsługiwały one linię „30” (tzw. „mosty”). Co ciekawe – były prowadzone przez pierwsze kobiety, które zatrudniono na stanowisku motorniczego.