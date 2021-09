Warszawa. Przyłapani na kradzieży. "Piła do cięcia metalu nie zdążyła ostygnąć"

Okazało się, że w samochodzie jest już wybita szyba. 26-latek, 33-latek i 43-latek wycinali spod auta układ wydechowy. W plecakach mieli sporo różnych narzędzi mogących służyć do dokonywania przestępstw. Piła do cięcia metalu wciąż była ciepła, nie zdążyła jeszcze ostygnąć. Zatrzymani próbowali też włamać się do wnętrza pojazdu.