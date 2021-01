Warszawa. Psia Górka Na Skraju ostoją dzikiej przyrody. Na Ursynowie nie chcą parku Wynalazców

Plan zakłada budowę zjeżdżalni, placu zabaw i tarasu widokowego. Górka ma zostać parkiem Polskich Wynalazców. Jednak projektowana inwestycja budzi sprzeciw mieszkańców, dla których teren ma naturalny walor, który modernizacja zniszczy. Mieszkańcy stworzyli kolejną petycję, Chcą, by Psia Górka otrzymała nową nazwę - Górka Na Skraju, z nawiązaniem do pobliskiego osiedla.

"Tereny od wielu lat służą mieszkańcom Ursynowa. Chętnie korzystają z niej właściciele czworonogów, latem wiele osób urządza na górce pikniki, a zimą jest to popularne miejsce do zjazdów na sankach. Choć górka jest dostępna publicznie, większa jej część to działki należące do prywatnego inwestora. Na tym terenie miał się pierwotnie mieścić Szpital Południowy, w związku z czym większa część górki jest przeznaczona w planie miejscowym na potrzebę usług zdrowia" - tłumaczą autorzy petycji.