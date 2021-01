Warszawa. Rabiej bierze ślub z partnerem. Były wiceprezydent stolicy chce to zrobić w tym roku

Paweł Rabiej i Michał Cessanis to jedna z najpopularniejszych dzisiaj homoseksualnych par w Warszawie. Teraz mężczyźni planują zalegalizować swój związek za granicą.

Warszawa. Rafał Trzaskowski odwołał Pawła Rabieja

Rabiej do listopada ubiegłego roku pełnił funkcję wiceprezydenta stolicy, gdzie odpowiadał za obszar związany ze służbą zdrowia. Jednak 3 listopada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdymisjonował swojego zastępcę po tym, jak ten pomimo panującej pandemii koronawirusa, obostrzeń i braku zgody swojego przełożonego, wyjechał na zagraniczny urlop odpocząć. Był to czas, kiedy Rabiej przebywał na zwolnieniu związanym z zakażeniem COVID-19.

Były wiceprezydent stolicy tłumaczył potem w SMS-ie, że "zgodnie z zaleceniem lekarzy po przejściu ostatnio COVID-19 i komplikacjach pocovidowych ma zalecenie urlopu zdrowotnego i go odbywa". Rabiej zapewnił jednocześnie, że uczestniczy zdalnie we wszystkich kluczowych spotkaniach dotyczących sytuacji zdrowotnej. Jednak na powrót do stołecznego ratusza było już za późno.