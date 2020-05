Warszawa. Radni zagłosują nad obniżką stawek za ogródki restauracyjne

Koronawirus w Warszawie, Władze miasta proponują o połowę niższe opłaty

Mimo że rozwiązanie to zmniejszy wpływy do budżetu miasta, ma pomóc przedsiębiorcom dotkniętym skutkami pandemii. Zgodnie z projektem uchwały do końca roku opłaty za zajęcie pasa drogowego mają być niższe o połowę. Obniżka obejmować ma również ogródki gastronomiczne i piwne, kioski oraz pawilony handlowe, usługowe, wystawowe, ekspozycyjne na ulicach i w przejściach podziemnych. Niższe opłaty przewidziano również za reklamy.