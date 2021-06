Warszawa. Radość na Bemowie. Przy Łosiowych Błotach nie wyrośnie covidowe osiedle

Inwestor postanowił powołać się na działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Rozpoczął inwestycję "Zdrowa i Ekologiczna Zieleń - Mazowiecki Niepubliczny Kompleks Zwalczania COVID-19 oraz eliminowania skutków społeczno-gospodarczych, wywołanych COVID-19”, a w piśmie do władz dzielnicy poinformował, że buduje "domy do wynajęcia dla osób odbywających kwarantannę, a w kolejnym okresie zostaną zaoferowane do wynajmu osobom, które w wyniku kryzysu wywołanego pandemią straciły własne domy i mieszkania".