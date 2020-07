Warszawa. Rafał Trzaskowski o wypadku autobusu na Bielanach

Warszawa. Rafał Trzaskowski o swoim stanowisku

- Przede wszystkim chciałbym poczekać na ostateczne wyniki badań krwi, bo media zaczęły już ferować przeróżnego rodzaju wyroki, a nie ma jeszcze potwierdzonych ostatecznych badań, więc poczekajmy na te wyniki. Wydaje mi się, że w każdej sytuacji właśnie tak to powinno wyglądać - zaznaczył prezydent Warszawy

Kandydat KO na prezydenta Polski potwierdził też informacje o zawieszeniu współpracy z firmą Arriva. To właśnie pojazdy tej firmy uległy wypadkom na trasie S8 w czerwcu i wczoraj na Bielanach.

- Mój zastępca na moje polecenie rozmawiał z firmą, w której kierowca był zatrudniony i która wykonuje usługi dla miasta stołecznego Warszawy. Te usługi zostały zawieszone przynajmniej do wyjaśnienia tej sprawy - powiedział Trzaskowski.

Warszawa. Wypadek autobusu miejskiego na Bielanach

We wtorek 6 lipca ok. godziny 10.30 na Bielanach doszło do wypadku, w którym autobus komunikacji miejskiej wjechał w zaparkowane przy ulicy Klaudyny samochody i uszkodził latarnię. Kierowca autobusu tłumaczył, że zasnął za kierownicą z przemęczenia. W mediach pojawiły się informacje, że był pod wpływem metamfetaminy.