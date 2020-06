Warszawa. Rafał Trzaskowski znów w trasie. Kryzys pogodowy zażegnany?

Rafał Trzaskowski w poniedziałek przerwał swoją trasę po Polsce w ramach kampanii wyborczej, by powołać w Warszawie sztab kryzysowy. Była to reakcja na nękające Warszawę ulewy, wskutek których doszło do wielu podtopień i awarii.

Rafał Trzaskowski w Lublinie po krótkiej przerwie w kampanii wywołanej kryzysem pogodowym w Warszawie (PAP)