Warszawa. Ratusz w sprawie bezpieczeństwa warszawskiej komunikacji po wypadku autobusu na S8

Warszawa. Po wypadku autobusu na S8 ratusz chce zmiany przepisów

Wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński zapowiedział podczas konferencji prasowej, że władze miasta zwrócą się do premiera z prośbą o rozważenie wprowadzenia zmian w przepisach. W ten sposób odniósł się do pytań o to, czy stan kierowców komunikacji miejskiej jest kontrolowany przez jednostki przynależne do miasta.