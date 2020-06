Warszawa. Razem przeciw drastycznym treściom na ulicach

Warszawa. Partia Razem zbiera podpisy pod projektem uchwały

Warszawa. Aleksandra Owczarek: Społeczeństwo nie chce drastycznych treści na ulicach

Przedstawiciele warszawskich struktur partii Razem powołali się na badania według, których znaczna większość społeczeństwa nie chce drastycznych przekazów na ulicach polskich miast. Co więcej okazuje się, że ów wysoki wynik jest niezależny od sympatii politycznych. "Badania pokazują, że 69% Polek i Polaków jest przeciwnych pokazywaniu takich zdjęć na ulicach. Stosunek do wprowadzenia takiego zakazu wygląda podobnie w elektoratach wszystkich partii. To nie dziwi, bo oburzenie brutalnymi obrazami nie ma barw politycznych" - tłumaczyła działaczka.