Warszawa. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021. Nerwowe wakacje 2,6 tysiąca absolwentów

Do przyszłego czwartku szczęśliwcy, którzy do wybranych szkół już z całą pewnością się dostali, muszą jedynie dostarczyć oryginały dokumentów, jeśli po zakończeniu szkoły ich nie załączyli i wyjechać na wakacje. Aż do końca sierpnia mają spokój i mogą już cieszyć się na to, co czeka ich w nowych klasach.