Warszawa. Reprywatyzacja. Wstrzymano wyrok dla kolekcjonera kamienic Marka M.

Nazywano go "rekinem reprywatyzacji" - Marek M. to jedna z najbardziej wyrazistych postaci afery reprywatyzacyjnej. Sąd Najwyższy zdecydował o wstrzymaniu ciążącego na przedsiębiorcy wyroku i skierowaniu sprawy reprywatyzacji kamienicy przy ul. Targowej 66 do ponownego rozpatrzenia. Zareagował Patryk Jaki.

