Warszawa. Rolnicy protestują przeciwko ustawie o ochronie zwierząt

Rolnicy pojawili się na rondzie Dmowskiego w Warszawie przed godziną 8.00 i odpalili race. Jak informuje Radio Zet, powołując się na protestujących, dym z rac ma symbolizować niepewność rolników co do własnej przyszłości.

Warszawa. Protestują przeciwko "piątce dla zwierząt"

Nowelizacja została przyjęta głosami posłów PiS i opozycji i została przekazana do dalszych prac w Senacie. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki spotkał się w sprawie ustawy z prezydentem Andrzejem Dudą, który zgłaszał swoje wątpliwości do treści projektu. Po tym spotkaniu Grodzki ogłosił, że Senat z całą pewnością przedstawi szereg poprawek. Jedną z nich ma być ustanowienie okresu przejściowego dla hodowców zwierząt futerkowych, dzięki któremu ci mają przygotować się do zmiany charakteru prowadzonej działalności.