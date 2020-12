Warszawa. Rozbudowa Szpitala Bielańskiego. Wmurowano kamień węgielny

– Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego to wyczekiwana inwestycja, której koszty w całości sfinansuje miasto. Pod koniec czerwca podpisaliśmy umowę z wykonawcą, który natychmiast przystąpił do prac budowlanych. Ich zakończenie zostało zaplanowane za trzy lata – powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

– Szpital Bielański to jeden z największych szpitali samorządowych w Polsce, w którym znajduje się ponad 560 łóżek dla pacjentów. Dzięki nowopowstałemu skrzydłu, będzie on również jednym z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych –dodała przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska–Grupińska.

Warszawa. Szpital rozszerzy działalność

Do dobudowanego skrzydła zostaną przeniesione oddziały intensywnej terapii, psychiatrii (wraz z przychodnią i oddziałem dziennym) oraz laboratorium. Dzięki łącznikowi z dwoma dźwigami łóżkowo-logistycznymi, dwoma dźwigami dla osób odwiedzających i pacjentów ambulatoryjnych, nowe skrzydło Szpitala Bielańskiego zostanie połączone z pozostałą częścią placówki. Powstanie również kondygnacja pomieszczeń technicznych.

Warszawa. W szpitalu pacjenci z koronawirusem

Mimo że Szpital Bielański nie jest placówką jednoimienną, na podstawie decyzji wojewody mazowieckiego są tu leczeni pacjenci zakażeni koronawirusem. Obecnie to około 100 osób.

– Aby wesprzeć szpital w walce z koronawirusem, w ostatnim czasie zakupiliśmy trzy specjalne kontenery medyczne, który zostały uruchomione z początkiem listopada przed wejściem do SOR. Dzięki temu powstało 12 dodatkowych miejsc leżących dla pacjentów, które służą do izolacji osób podejrzanych o zakażenie COVID-19 – przypomniała wiceprezydent Kaznowska.

W ramach zadania przygotowano również jeden kontener do oceny stanu zdrowia pacjentów (triage), gdzie znajduje się stanowisko lekarza, pomieszczenie porządkowe oraz oddzielne pomieszczenie dla pacjenta.

Do Szpitala Bielańskiego trafiły również sprzęt medyczny, w tym dziesięć kompletnych stanowisk OiT oraz środki ochrony indywidulanej, które miasto zakupiło w ramach przygotowań do walki z pandemią.

– W dobie epidemii miasto przekazało również fundusze na modernizację budynku patomorfologii i dźwigu, remonty głównego węzła cieplnego i istniejącego podjazdu w przychodni przyszpitalnej oraz dostosowanie wybranych pomieszczeń szpitala do przyjęcia pacjentów zakażonych i podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Na zakup aparatury medycznej do szpitala tylko w 2020 r. Warszawa przeznaczyła ponad 3,2 mln zł, w tym m.in. zakupiono dwa aparaty RTG, aparaty USG, kardiomonitory, aparaty do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej - dodała wiceprezydent Kaznowska