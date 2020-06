Warszawa. Rusza akcja Lato w Mieście 2020. Znamy szczegóły

"Ze względu na epidemię i obowiązujące ograniczenia będzie to edycja inna od pozostałych. Zapewnimy jednak maksimum bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom. To nasz absolutny priorytet. Przygotowania trwały przez cały czas, ale bardzo długo czekaliśmy na informacje czy będzie można zorganizować półkolonie i na szczegółowe wytyczne sanitarne" – przekazała wiceprezydent stolicy, Renata Kaznowska.

Warszawa. Lato w Mieście 2020. Zapisy już się zaczęły

8 czerwca rozpoczęły się zapisy i potrwają one do 14 czerwca. Rodzice, którzy chcieliby zgłosić swoje dziecko do programu powinni wysłać zgłoszenie na adres: www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl. Jest możliwość samodzielnego wyboru turnusów oraz szkół wyjazdowych.