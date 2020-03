Warszawa. Rusza rekrutacja do przedszkoli 2020. Wiemy, kiedy i gdzie złożyć dokumenty

We wtorek, 3 marca w Warszawie rusza rekrutacja do przedszkoli. Lista dzieci przyjętych będzie opublikowana na początku maja. Rodzice mogą odwoływać się od decyzji.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Styczeń 2019 r. Przedszkole na Bielanach przy ul. M. Dąbrowskiej 5a [zdjęcie ilustracyjne] (East News, Fot: Jan Bielecki/East News)

Dzieci, które mają 3, 4 i 5 lat, a ich rodzice chcą, aby chodziły do przedszkola, mają zapewnione miejsca w przedszkolach. Tego musi dopilnować miasto lub gmina. Dzieci w wieku 6 lat muszą chodzić do przedszkola. Dzieci, które mają dwa i pół roku mogą chodzić do przedszkola, ale nie muszą. O przyjęciu do przedszkola dziecka w tym wieku decyduje dyrektor placówki.

Nie ma jednego odgórnie narzuconego terminu rekrutacji do przedszkoli. Każda gmina i miasto ustala to indywidualnie. Najczęściej rozpoczyna się ona na początku marca.

W Warszawie elektroniczny wniosek o przyjęcie do przedszkola można składać od wtorku 3 marca od godziny 13 do czwartku 19 marca do godziny 19. Oznacza to, że na wypełnienie wniosku rodzice mają 16 dni.

Od 3 marca od 13 do piątku 20 marca do godziny 16. należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru podpisany wniosek o przyjęcie oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Rekrutacja do przedszkola 2020. Wymagane dokumenty

Osoby, które składają wniosek przez internet, mogą zostać poproszone przez urząd o dostarczenie dokumentów w wersji tradycyjnej.

Do wniosku można dołączyć takie dodatkowe dokumenty jak: oświadczenie o wielodzietności rodziny, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego, który stwierdza rozwód albo separację albo akt zgonu rodzica, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, dokument, który potwierdzi, że dziecko wychowuje się w rodzinie zastępczej.

Rekrutacja do przedszkola 2020. Zasady pierwszeństwa

W pierwszej kolejności do przedszkoli przyjmowane są dzieci z rodzin wielodzietnych, z niepełnosprawnością, których rodzice albo rodzeństwo są niepełnosprawni, które są wychowywane przez jednego rodzica oraz dzieci, które wychowują się w rodzinie zastępczej.

W czwartek 23 kwietnia o godz. 13 zostaną opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli. Od tego momentu rodzic może potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola. Ma czas na potwierdzenie do środy 29 kwietnia, do godziny 16.

W poniedziałek 4 maja o godz. 13 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja do przedszkola 2020. Jak się odwołać?

Od tego dnia w terminie siedmiu dni rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Następnie w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Do przedszkola można zakwalifikować dziecko przez postępowanie uzupełniające, które rozpoczyna się 18 czerwca.

Źródło: TVN Warszawa, Gazeta Wyborcza