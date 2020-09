Warszawa. Rusza Warszawski Panel Klimatyczny

Mieszkańcy stolicy będą mieli okazję wziąć udział w dyskusji, natomiast na samym początku spotkania odbędą się przemówienia ekspertów oraz przedstawicieli ratusza. Miasto planuje zorganizować przynajmniej cztery takie spotkania zwieńczone rozmowami. Cała akcja ma rozpocząć się jeszcze tej jesieni i potrwa do końca czerwca 2021 roku. Ratusz nie podjął na razie ostatecznej decyzji co do formy spotkań, będzie ona zależeć od aktualnej sytuacji epidemiologicznej – w razie potrzeby rozmowy przeniosą się do sieci.