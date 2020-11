Warszawa. Ruszyła zbiórka komputerów dla uczniów

"Wystąpiliśmy już z apelem do rządu o jak najszybsze zwiększenie subwencji oświatowej o 5,8 mln złotych na doposażenie szkół, uczniów i nauczycieli. My możemy poczekać na odpowiedź, uczniowie już nie" – powiedziała Renata Kaznowska, wiceprezydent stolicy.

Warszawa. Ponad 5 tys. uczniów i nauczycieli otrzymało komputery

"To bardzo cenna inicjatywa, nasza młodzież potrzebuje sprzętu IT do edukacji zdalnej. Jak wskazują nasze badania z początków pandemii, w ubiegłym roku szkolnym aż kilkanaście tys. uczniów zadeklarowało brak komputera. Wielu uczniów miało zaś do nich ograniczony dostęp, dzieliło się komputerem z rodzicami bądź rodzeństwem. Przy 17 tysiącach sztuk brakującego sprzętu, rząd dotychczas przekazał na potrzeby warszawskich uczniów środki na zakup 183 komputerów, 264 tys. złotych" – poinformowała Renata Kaznowska, zastępca prezydenta Warszawy.