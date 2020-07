Warszawa. Ruszyły spacery po Woli

– Spacery po Woli od lat cieszą się ogromną popularnością. Spośród tematów tras każdy może wybrać swój ulubiony i zobaczyć dzielnicę w jej różnorodnych odsłonach i barwach. Zapraszam do odkrywania ciekawych miejsc oraz postaci, których życie i działalność związane były z Wolą – powiedział burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski.

– Zachęcamy do udziału w dwóch projektach. Cykl "Metrem ku nowoczesności" da niepowtarzalną okazję do poznania historii budowy podziemnej kolejki, a "Wszystkie kolory Woli" zabiorą nas w podróż po osobliwościach dzielnicy. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną prosimy uczestników o posiadania ze sobą maseczek ochronnych – powiedział prezes Fundacji Hereditas Dominik Jagiełło.

Wola. Dwadzieścia spacerów

"Wszystkie kolory Woli" to nowa odsłona projektu "Wolę pójść na Wolę" Fundacji Hereditas. Do października 2020 roku odbędzie się dwadzieścia spacerów. "Wola kolorowa" poprowadzi trasami murali i rzeźb, które jak znaki czasu wpisują się w architekturę. "Wola czerwona" odkryje historie fabryk, ruchu robotniczego i dzieje rodów przemysłowców. "Wola zielona" to skwery i parki projektowane na odmiennych etapach rozwoju Warszawy. Na szlaku "Woli niebieskiej" obejrzymy nowe wieżowce, a miejsca związane z wolnymi elekcjami i II wojną światową odwiedzimy na trasie "Woli biało-czerwonej".