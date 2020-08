Warszawa. Są wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych zostały podane w środę, 11 sierpnia. Jak poinformował Tomasz Kunert, zastępca rzecznika prasowego w stołecznym ratuszu, na kandydatów w tym roku czeka 20 468 miejsc w 162 szkołach ponadpodstawowych. Liczby te odnoszą się do 98 liceów ogólnokształcących, 45 techników oraz 19 szkół branżowych I stopnia.

"W tym etapie rekrutacji wzięło udział ponad 20,5 tysięcy absolwentów szkół podstawowych. Do przyjęcia zakwalifikowano 18 660 z nich, w tym 413 laureatów (do liceów ogólnokształcących - 386 a do techników - 27). 42,7 proc. zakwalifikowanych to uczniowie spoza Warszawy" – tłumaczy zastępca rzecznika.