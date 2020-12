Warszawa. Samorząd szykuje się do akcji szczepionkowej. Jest wiele wątpliwości

- Będziemy zachęcać do szczepienia się, jesteśmy otwarci i gotowi do pomocy przy rządowych działaniach - zapewnił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas środowej konferencji. Sprawa szczepień przeciwko koronawirusowi angażuje wszystkie samorządy - to one będą musiały w rezultacie synchronizować niespotykane do tej pory wydarzenie dotyczące szczepień Polaków.

