Warszawa. Sąsiedzkie gofry i naleśniki. Wspólne śniadania integrują

MAL przy Grójeckiej 109 to jedno ze stu takich miejsc, działających już w stolicy. Rozkręcają się powoli, bo też przez kilka dekad naturalna skłonność do tworzenia sąsiedzkich więzi w dużych miastach zanikała. W czasach PRL-u, choć nie było tak komfortowego miejsca, dzieci bawiły się wspólnie na podwórkach i korytarzach, nawet na blokowiskach, a dorośli - bywało - spędzali nawet sąsiedzkiego sylwestra lub organizowali korytarzowe spotkania wigilijne. Potem ta naturalna skłonność do integrowania się zanikła, a dziś ludzie nie znają nawet swoich najbliższych sąsiadów.