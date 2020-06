Warszawa. Ścieki znów trafiają do Wisły?

Warszawa. Daca: "Miasto zrzuciło ścieki do Wisły"

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej nieopodal kolektora burzowego przy ulicy Farysa, prezes Wód Polskich Przemysław Daca stwierdził, że kolektorem w nocy płynęły ścieki komunalne. Jego zdaniem zanieczyszczenia, nie mieszcząc się w kolektorze, rozlały się po terenie zielonym należącym do obszaru Natura 2000

Daca przypomniał, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ma pozwolenie na zrzuty ścieków do Wisły nie więcej niż 10 razy w roku. Zrzuty takie są jednak uzależnione od sprawnego działania przesyłu nieczystości do oczyszczalni "Czajka".

Warszawa. Ratusz zaprzecza doniesieniom Przemysława Dacy

Prezes Wód Polskich zaznaczył, że w okresie od 2013 do 2019 roku MPWiK dokonał 45 zrzutów, w ramach których do Wisły trafiło 5 260 960 metrów sześciennych ścieków, a liczba ta nie uwzględnia objętości ścieków, które trafiły do Wisły w wyniku sierpniowej awarii w "Czajce".