Warszawa. Sebastian Kaleta publikuje wyniki kontroli poselskiej w stołecznym ratuszu

Prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski poinformował, że w wyniku kontroli stwierdzono rażące niedociągnięcia po stronie urzędu miasta. Podkreślił, że uchybienia nie dotyczą organizacji korzystających z miejskiego wsparcia. "Stwierdzone nieprawidłowości są rażącymi uchybieniami, ale po stronie urzędu miasta. I to należy podkreślić. Nie dotyczą samych organizacji społecznych, bo obejmują takie rzeczy jak brak sprawozdawczości z wydatkowania środków" - powiedział Kwaśniewski.

Zdaniem Kwaśniewskiego Warszawa stała się polem eksperymentu ideologicznego, a miasto postanowiło ów eksperyment współfinansować. "Te działania, w mojej opinii, wykraczają poza to, co m.st. Warszawa powinna proponować warszawiakom, czyli pomoc w unikaniu zagrożeń dla życia i zdrowia, a nie pokrętne a wręcz podprogowe sugerowanie, że te zagrożenia wcale nie występują, a wręcz mogą prowadzić do przyjemności" - stwierdził prezes Ordo Iuris.