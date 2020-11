Warszawa. Setny autobus elektryczny wyjechał na ulice

- Mamy to! Setny autobus elektryczny Miejskie Zakłady Autobusowe Warszawa wyjechał dziś na ulice Miasto Stołeczne Warszawa i będzie obsługiwał linię 503! Do końca miesiąca liczba elektryków, które będą służyły warszawiakom, wzrośnie do 160. W stolicy stawiamy na ekoinwestycje, a w dziedzinie napędów zeroemisyjnych jesteśmy w europejskiej czołówce - napisał w sobotę na Facebooku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Warszawa. Specjalne oznakowanie setnego autobusu

W 2019 roku podpisano "kontrakt stulecia" – umowę na dostawę aż 130 przegubowych autobusów elektrycznych Solaris Urbino 18 Electric. Aktualnie Solaris Bus & Coach dostarczył już 70 z tych pojazdów, co oznacza, że we flocie MZA jest już 100 "elektryków". Do końca listopada ich liczba wzrośnie do 160.