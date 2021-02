Warszawa. Siedmiolatek zgubił mamę. Sam chciał wrócić do domu autobusem

Gdy strażnicy dojeżdżali już do autobusu, chłopiec, który z wyglądu odpowiadał rysopisowi, wysiadł z pojazdu. Przesiadł się do odjeżdżającego z przystanku autobusu linii 172.

Na najbliższym przystanku strażnicy wsiedli do autobusu. Chłopiec był zestresowany i nie potrafił wyjaśnić, dokąd jedzie. Strażnicy poprosili, by wysiadł z autobusu. Siedmiolatek podał swoje dane i miejsce zamieszkania. Funkcjonariusze zaprosili go do radiowozu, żeby nie zmarzł.