Warszawa. Skocznia, której już nie ma. W stolicy nie wyrośnie nowy Kamil Stoch

Nie poszło łatwo - na przeszkodzie stanęły problemy geologiczne i w rezultacie budowa przeciągnęła się aż do września 1959 roku. To była wielka feta - na nowej skoczni odbył się konkurs, w którym wystartowała ówczesna polska kadra narodowa.

Pierwsza taka z nowoczesnym igelitem. Teraz sporty zimowe przez cały rok

W 1975 roku nastąpił moment, który miał być początkiem nowej, lepszej epoki skoczni - rozpoczęto jej modernizację. Prace przebiegały powolnie i trwały aż do 1980 roku. Okazało się jednak, że naprawa nieco popsuła - od tego czasu obiekt mógł być używany jedynie latem, bo zabrakło odpowiednich siatek utrzymujących śnieg. To nawet nie było takie złe - w ciepłych miesiącach w Warszawie zawodnicy mogli tu trenować. Na obozy przyjeżdżali skoczkowie z Zakopanego.

Turniej Trzech Skoczni na warszawskiej Skarpie, w Pradze i Budapeszcie

Skocznia, z której na walizce zjechał Jan Nowicki

Skocznia zagrała też w filmie. Zjechał po niej na walizce Jan Nowicki. Jednak zdradził "Faktowi", że serdecznie żałuje, że nie zażądał, by zrobił to za niego kaskader. "W filmie u Skolimowskiego zjeżdżałem ze skoczni na walizce i cały się podrapałem, poobijałem i zmęczyłem. Po co to? Aktora nie można narażać na takie niebezpieczeństwo" - komentował.