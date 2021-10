Warszawa. Smak dziewiątki. Tak karmią u mistrza Lewandowskiego

Aby to sprawdzić, trzeba przeczytać gazetę. Taką, którą dostanie się przy wejściu. Bo to nie prasa, lecz karta dań i przewodnik po restauracji, barze sportowym i Fan Zonie z prawdziwą trybuną. Wyższe kondygnacje jeszcze się szykują, ale sala restauracyjna już czeka na gości. A oni nie zawodzą. Jedzą, piją i ochoczo się fotografują we wnętrzu. Bo to raczej prestiżowa miejscówka z uwagi na gospodarza, który w przeciwieństwie do miejskiej przestrzeni, w której pełno go z zegarkami i innymi dobrami, nie epatuje swoją twarzą, skromnie użyczając tylko swojego numeru z boiska.