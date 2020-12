Warszawa. Śmiertelnie dźgnęła nożem męża? Jest decyzja ws. 43-latki

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godz. 16.00 w jednym z mieszkań w warszawskiej dzielnicy Wola. Jak podaje kom. Marta Sulowska ze stołecznej policji, funkcjonariusze zatrzymali 43-latkę podejrzaną o śmiertelne ugodzeniem nożem swojego męża.

"Oficer dyżurny natychmiast skierował tam załogę policji i pogotowia ratunkowego. Na miejscu mundurowi zastali leżącego na podłodze mężczyznę bez oznak życia. Od razu przystąpili do czynności resuscytacji, po chwili te czynności przejęła załoga pogotowia ratunkowego. Niestety nie udało się go uratować. Policjanci zabezpieczyli nóż, którym prawdopodobnie miał być zraniony mężczyzna" – przekazała w piątek kom. Marta Sulowska.

Według służb, pomiędzy kobietą a mężczyzną prawdopodobnie doszło do awantury, podczas której 43-latka wzięła do ręki nóż i wbiła go mężowi w klatkę piersiową.