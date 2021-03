Warszawa. Śniadanie wielkanocne dla każdego. Niech nikt nie będzie sam

Seniorzy, osoby samotne, rodziny potrzebujące wsparcia mogą liczyć na świąteczną wielkanocną paczkę. Miasto, które organizuje tę akcję przy współpracy z Fundacją Wolne Miejsce, szuka nie tylko beneficjentów tego gestu, ale również wolontariuszy, którzy będą chcieli sprawnie dostarczyć podarunki.

"Warszawskie śniadanie wielkanocne z dostawą" to niestety pandemiczny substytut realnego spotkania przy wielkanocnym stole osób, które nie mają z kim zasiąść do świątecznej biesiady lub na dostatni stół nie mogą liczyć we własnym domu. Najważniejszą częścią tego wydarzenia była oczywiście osobista relacja, której złaknieni są ludzie samotni. Niestety, epidemia już drugi raz staje na przekór tej potrzebie społecznej - trzeba unikać dużych zgromadzeń ludzkich. Ale o to, by do każdego dotarł dowód pamięci o nim, można zadbać.

Akcja organizowana jest bowiem w ścisłym reżimie sanitarnym i dostarczenie świątecznych podarków będzie bezpieczne. - Pandemia pokazała nam, jak ważna jest solidarność społeczna i że wśród nas jest wiele osób, które chcą pomagać innym - powiedziała wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

Warszawa. Śniadanie wielkanocne dla każdego. Niech niczego nie brakuje

Paczki trafią do warszawiaków w Niedzielę Wielkanocną 4 kwietnia, akurat tak, by można było zasiąść do wielkanocnego śniadania. W pakunku będzie wszystko, co tradycyjnie uznawane jest za podstawę idealnego menu na tę okazję - biały barszcz lub żurek, 2 jajka na twardo w zabarwionych skorupkach, porcja wędlin oraz ciasta. Będą też sympatyczne życzenia, słodycze oraz drobne upominki.

Miasto poszukuje wolontariuszy do pomocy przy pakowaniu i roznoszeniu niespodzianek. Potrzeba przynajmniej 100 osób. Zgłoszenia do wolontariatu można dokonać poprzez stronę Ochotnicy Warszawscy. Te życzliwe osoby, które zechcą pomyśleć o innych, muszą mieć więcej niż 14 lat i dysponować własnym środkiem transportu, którym dotrą do mieszkań odbiorców pomocy wielkanocnej. Jeśli nie dysponuje się czasem, można akcję wielkanocną wesprzeć w inny sposób.

Natomiast zgłoszenia osób, które potrzebują świątecznej paczki, przyjmowane są od poniedziałku 22 marca do 31 marca w godzinach od 9.00 do 17.00 pod numerem telefonu 517 989 649.

