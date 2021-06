Warszawa. Śniadaniowy wehikuł czasu. Architekci opowiedzą o przyszłości stolicy

Okazja, by dowiedzieć się, co czeka Warszawę w najbliższych dekadach, nadarzy się w sobotę podczas targu śniadaniowego przy al. Wojska Polskiego. Miłośnicy architektury i miejskiej przestrzeni mają okazję spotkać się z architektem miasta i poznać założenia do nowej konstytucji przestrzennej dla stolicy.