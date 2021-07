Warszawa. "Sosenko", dwustu lat! Łączniczka z Powstania Warszawskiego obchodzi urodziny

Urodziła się 6 lipca 1923 roku w Tomaszowie Mazowieckim. Do Warszawy przyjechała na miesiąc przed Godziną W. Była harcerką, więc dołączyła do powstańczego zrywu. Została łączniczką Centralnej Składnicy Aptecznej odcinka zachodniego, a potem też sanitariuszką. Pseudonim wybrała spontanicznie - i bardzo trafnie. Bo "Sosenkę" znała potem cała warszawska powstańcza ulica - emanowała optymizmem, pogodą, dobrem, była pomocna, empatyczna i gotowa do czynu.