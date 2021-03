Warszawa. Spacerował z partnerem, ktoś dźgnął go nożem w plecy

W pewnym momencie od jednego z przechodniów mieli usłyszeć: "nie trzymajcie się za ręce, nie przy dzieciach!". Maciek odpowiedział na to przechodniowi: "Tu nie ma żadnych dzieci. A poza tym co w tym złego?" Następnie napotkany mężczyzna zwrócił się do Vitaliya i spytał go czy ten tak samo uważa. Kiedy Vitaliy przytaknął, nieznajomy uderzył go w plecy.