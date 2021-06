Warszawa. Sprawa śmierci Piotra Pawłowskiego. Są zarzuty dla lekarza z zespołu ratowniczego

Pawłowski zmarł kilka dni później w szpitalu w wyniku obustronnego obrzęku mózgu, będącego efektem niedotlenieniem. Śledztwo wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie doprowadziło do postawienia w styczniu 2020 roku doktorowi Jerzemu M. zarzutów. Dotyczą one nieprawidłowości w zakresie zawodowej postawy i zaniedbań. Polegały one na nieudzieleniu wsparcia ratownikom, niepodjęciu działań ratunkowych, zaniechania monitorowania stanu zdrowia chorego. Są też zarzuty związane z wypełnieniem karty medycznej, która zawierała zapisy wniosków lekarza, który faktycznie nie badał pacjenta.