Warszawa. Sprawdź, których ulic trzeba unikać w weekend

Warszawa. Jeden kierunek na Anielewicza

Drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich pracują na ul. Anielewicza. Na skrzyżowaniu tej ulicy z ul. Karmelicką budują rondo, na którego obwodzie powstaje jednokierunkowa droga dla rowerów. Na odcinku między ulicami Okopową a Karmelicką wyznaczają po obu stronach jezdni pasy rowerowe. W ramach tych prac w weekend zostaną wykonane roboty asfaltowe. Od piątku, 13 listopada, od godz. 22.00 do poniedziałkowego poranka zwężona będzie jezdnia ul. Anielewicza na odcinku od ul. Okopowej do Smoczej. Ruch będzie odbywał się tylko w jednym kierunku – od ul. Okopowej w kierunku Smoczej. Objazd w przeciwnym kierunku zostanie poprowadzony ulicami: Smocza – Stawki – Okopowa. Tymi ulicami pojadą autobusy linii 111, 180, N41 i N91. Skrzyżowanie z ul. Esperanto będzie czynne.

Warszawa. Zmiana na budowie metra

Wykonawca budowy metra zapowiada, że w sobotę, 14 listopada, ok. godz. 20.00 wprowadzi zmiany w organizacji ruchu w rejonie stacji „Ulrychów”. Aby umożliwić budowę wyjść z tej stacji, wyłączona z ruchu zostanie północna jezdnia ul. Górczewskiej na odcinku pomiędzy ul. Szańcową a zjazdem do centrum handlowego. Ruch w obydwu kierunkach zostanie przełożony na jezdnię południową, którą nadal będą mogły jeździć autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego, taksówki, pojazdy MTON, służby miejskie, pojazdy z identyfikatorem MW oraz posiadaczy karty parkingowej wydawanej osobom z niepełnosprawnościami. Lokalizację zmienią przystanki autobusowe w zespołach Góralska i Białowiejska. Z kolei ruch pieszych i rowerów zostanie poprowadzony przez teren parkingu centrum handlowego.

Połączenie z udostępnionym fragmentem południowej jezdni ul. Górczewskiej będzie miała także ul. Białowiejska. Dojechać do tej ulicy będzie można jezdnią prowadzącą ruch od strony centrum, a wyjazd będzie możliwy tylko w prawo, czyli w stronę centrum. Ulice Szańcowa, Przanowskiego, Mroczna i Krępowieckiego tak jak do tej pory będą mieć połączenie z fragmentem jezdni ul. Górczewskiej, z którego można wyjechać jedynie przez ul. Krępowieckiego do Jana Olbrachta.

Warszawa. Weekend bez tramwajów na moście Józefa Poniatowskiego

W weekend, 14-15 listopada, tramwajarze będą naprawiali rozjazdy po zachodniej stronie ronda Waszyngtona. Składy nie będą jeździły mostem Józefa Poniatowskiego. Zawieszone będzie kursowanie tramwajów linii 7 i 25. Tramwaje linii 9 i 22 dojadą tylko do pętli na pl. Starynkiewicza, a linii 24 – do pętli Banacha. Na tory wyjadą wagony uzupełniających linii tramwajowych 74 i 75:

Warszawa. Prace na ul. Posag 7 Panien

Warszawa. Jeden kierunek na Szwedzkiej

Warszawa. Węziej na Kłopotowskiego

Warszawa buduje ponaddwukilometrowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe wzdłuż ul. Wybrzeże Szczecińskie i ul. Wybrzeże Helskie. Wybudowana będzie też m.in. nowa jezdnia wraz z chodnikami i drogami rowerowymi. Wykonawca tych prac zapowiada, że we wtorek, 17 listopada, ok. godz. 11.00 rozpocznie przebudowę wlotu ul. Kłopotowskiego. W ramach tych robót jezdnia na odcinku od ul. Panieńskiej do Wybrzeża Szczecińskiego zostanie zwężona do jednego pasa ruchu.