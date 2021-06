Warszawa. "Sprawiedliwość" w Dużym Pokoju. Wystawa fotografii niepokornych sędziów, adwokatów i prokuratorów

Organizatorzy wystawy chcą, by ekspozycja, teraz do zobaczenia w Pracowni Duży Pokój przy ulicy Wareckiej 4/6 w Warszawie, pojechała do wielu miast w Polsce, a także do Parlamentu Europejskiego. Sytuacja polityczna sprawia, że rządowe instytucje nie zgodzą się na żadne dofinansowania, pieniądze na wystawę i jej kolejne odsłony zbierane są więc poprzez platformy społeczne, między innymi przez Pracownię Duży Pokój, społeczną instytucję kultury tworzoną przez cztery organizacje pozarządowe.