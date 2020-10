Warszawa. Śródmieście. Nowy mural przypomina o społeczności żydowskiej

Jak poinformował Urząd Dzielnicy Śródmieście, mural powstał w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 r. Pomysł jego namalowania zgłosił Bartłomiej Gołąbek. Do projektu przekonał 555 mieszkańców. – Ulica ta jest jedyną zachowaną ulicą po getcie warszawskim, dlatego też tematyka muralu powinna być związana z historią tej okolicy. Dzięki projektowi poprawiła się estetyka tej części dzielnicy, a mieszkańcy zyskali możliwość zaznajomienia się z historią tego miejsca. Jest to też atrakcja turystyczna, która dodatkowo ożywia okolice placu Grzybowskiego – powiedział projektodawca.

– Główna myśl projektu to refleksja nad miastem, którego już nie ma. Nad wielopokoleniową tradycją, zwyczajami i ludźmi, którzy zniknęli razem ze swoją dzielnicą, trwale zmieniając charakter Warszawy. Dlatego harmonijna scena przedstawiająca warszawską Dzielnicę Północną zostaje przetworzona – miasto rozsypuje się na kawałki, imploduje i już tylko jako wspomnienie unosi ponad Warszawą –wyjaśnia Tytus Brzozowski.

W dolnej części projektu znajdziemy to, co z przetrwało do dziś: drzewa parku Krasińskich, czyli zielone płuca dzielnicy tak licznie odwiedzane przez dawnych mieszkańców, wieżę kościoła św. Augustyna, symbolicznie stojącą po wojnie w morzu ruin, kościół z placu Grzybowskiego, Synagogę Nożyków, czy Grubą Kaśkę na Tłomackiem.