Warszawa. Śródmieście wspiera dzieci z niepełnosprawnościami. "Będziemy stołecznym liderem"

– Każde przedszkole to miejsce, w którym nauka powinna przeplatać się z zabawą. Jednak wychowankowie placówek integracyjnych potrzebują czegoś więcej, by móc się rozwijać. Doskonale to rozumiemy. Choć nikt nie jest w stanie sprawić, że znikną problemy, z jakimi się zmagają, to dzięki naszym zajęciom damy im szansę na o wiele lepszą przyszłość. Unikalność tego projektu wysunie Śródmieście na pierwsze miejsce w rankingu stołecznej oferty integracyjnej. Będziemy warszawskim liderem również w tej dziedzinie oświaty – powiedział burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferens.