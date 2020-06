Warszawa. Stołeczni policjanci w akcji na rzecz dzieci chorych na SMA

Warszawa. #GaszynChallenge w wykonaniu warszawskich policjantów

#GaszynChallenge to akcja, której celem jest zwrócenie uwagi na ciężką chorobę, jaką jest rdzeniowy zanik mięśni. Wyzwanie polega na zrobieniu 10 pompek, przysiadów i skłonów oraz wpłacie środków na rzecz leczenia dzieci cierpiących na SMA.

"W służbie, którą wykonujemy każdego dnia, niejednokrotnie spotykamy się z ludzkim nieszczęściem. Równie często niesiemy pomoc i zdarza się, że przyczyniamy się do ratowania życia lub czynimy to bezpośrednio poprzez wszelkiego rodzaju działania. Dzisiaj robimy to w nieco innej formie. Kilka pompek i wpłata na zbiórkę sprawi, że potrzebujące dzieci będą miały szansę wyzdrowieć, a przynajmniej komfort ich życia ulegnie poprawie" - napisano w komunikacie.